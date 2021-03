New Amsterdam | 3x2: Esta é a cena em que Tyler Labine deu uma aula de atuação; assista

Embora não tenha sido lançada e nem haja previsão para o Brasil, os fanáticos por New Amsterdam aproveitam todas as oportunidades para conferir o que está rolando na nova season que estreou no início deste mês.

Embora boa parte da série tenha discutido sobre o coronavírus e a tentativa de Floyd (Jocko Sims) salvar a vida de Kapoor (Anupam Kher), outra história marcou a produção médica em sua 3ª temporada e está repercutindo nas redes.

Aos que estão curiosos, trata-se de uma cena do episódio 3×2 em que Iggy (Tyler Labine) tem uma conversa com Bloom (Janet Montgomery) e conta sobre um trauma e como isso o afetou bastante em sua vida.

Importante! Vamos compartilhar a cena abaixo, mas reforçamos que se trata de um spoiler do episódio 3×2, combinado?