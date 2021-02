OMG! Antony Starr compartilha fotos dos bastidores do final da 2ª temporada; veja

The Boys marcou os fanáticos e se tornou uma das séries de maior audiência do streaming da Amazon.

Embora os fãs aguardem ansiosamente pela estreia da 3ª temporada, enquanto isso não acontece, eles ficam atentos aos spoilers e aproveitam também para relembrar os melhores momentos das duas seasons já disponíveis no catálogo.

E para trazer aos seus seguidores um sentimento de nostalgia e também conferirem tudo que aconteceu nos bastidores, Antony Starr (Homelander) compartilhou em sua conta do Instagram algumas fotos do que rolou por detrás das câmeras com sua parceira de elenco, Aya Cash (Stormfront).

Ficou curioso? Veja abaixo a publicação.