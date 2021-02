Locações de The Crown que você pode visitar pelo Google Earth

A série ficcional história The Crown está em sua quarta temporada, mas já tem as duas próximas temporadas garantidas. Segundo a Netflix, essas devem ser as últimas temporadas da trama que devem estrear em 2022 e 2023 respectivamente.

Criada por Peter Morgan, conhecido por escrever roteiros históricos para o teatro e cinema, The Crown estreou na Netflix no dia 4 de novembro de 2016. A série começa em 1947 contando os eventos mais importantes do reinado da rainha Elizabeth II do Reino Unido.

Enquanto os fãs não recebem novos capítulos e levando em consideração que ainda não é possível turistar por conta da pandemia (xô, coronavírus!), listamos algumas locações onde cenas icônicas da série foram filmadas para você viajar pela tela do seu computador ao Reino Unido.

Foto: Reprodução Site Oficial

Lancaster House

Essa antiga residência real do século XIX serve de cenário para as cenas que se passam no Palácio de Buckingham. Da primeira à quarta temporada, é dentro dessa construção histórica que se passam os dramas familiares dos Windsors.

Reprodução: Wikipedia

Catedral de St. Paul

Foi nessa igreja que Charles e Diana se casaram em 1981. Lá, não só casamentos reais foram celebrados, mas também é o local onde grandes personalidades foram enterradas. Pelo site, é possível fazer um tour virtual. Mas, na quarta temporada, a cena do casamento de Lady Di foi gravada na Catedral de Winchester. Visite aqui.

Reprodução: Wikipedia

Castelo de Belvoir

Durante a segunda e a terceira temporadas da série, é essa a locação que substitui o Castelo de Windsor. Trata-se de uma construção do século XI e que tem sido o lar da família Rutland desde 1067, localizada no condado de Leicestershire, próximo à cidade de Grantham. Visite aqui.

Reprodução: Wikipedia

Casa Adverikie Estate

Situada na Escócia, este castelo pertence à família real britânica desde 1852 e foi adquirido pelo príncipe Albert, marido da rainha Vitória. É uma construção do século XIX que substitui o Castelo de Balmoral, onde as cenas de intimidade da família real são gravadas em todas as temporadas da série. Visite aqui.

Foto: Reprodução Wikipedia

10 Downing Street

É a residência oficial e o escritório dos primeiros-ministros do britânicos. Na quarta temporada, sua fachada é cenário do icônico discurso de despedida da dama de ferro, Margareth Tatcher. Para The Crown, a residência foi reconstruída em um set de filmagens, mas vale a pena viajar para a construção real. Visite aqui.