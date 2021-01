Saiba quem é Maria Lina, namorada de Whindersson Nunes

O humorista e youtuber Whindersson Nunes revelou na última quinta-feira (dia 29) que a namorada, Maria Lina, está grávida. Mas afinal, quem é a mãe do herdeiro?

Maria Lina Deggan tem 22 anos, é natural de Blumenau, em Santa Catarina, vem de uma família de classe média e é estudante de Engenharia Civil. A jovem também é modelo e já trabalhou como babá.

Reprodução/Instagram

Fã de animais e tatuagens, a jovem conta atualmente com 239 mil seguidores no Instagram, mesmo o perfil sendo fechado.

Leia também:

A primeira vez que Maria e Whindersson foram vistos juntos foi durante uma viagem pelo norte do País no final do ano passado. Na ocasião, o casal foi flagrado trocando carícias.

O relacionamento é discreto e, em entrevistas anteriores, o humorista afirmou que tenta resguardar a privacidade da companheira do assédios dos fãs e também dos haters.

Whindersson foi casado com a cantora Luísa Sonza, de quem se separou em abril de 2020 após dois anos de união.