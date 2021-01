São Paulo cancela ponto facultativo do Carnaval

O Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da Capital anunciaram nesta sexta-feira (dia 29) que não vão conceder ponto facultativo nos dias de Carnaval deste ano.

A decisão seguiu as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus. O objetivo é evitar aglomerações e, assim, frear o avanço da Covid-19.

O feriado ficará suspenso nas repartições e serviços públicos, que terão expediente regular nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Os desfiles das escolas de samba e dos blocos de rua foram cancelados.