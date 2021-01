Eita! Katherine Heigl revela o que achou da saída de Alex Karev de Grey’s Anatomy

Nunca dois nomes foram tão polêmicos em Grey’s Anatomy como Alex Karev e Izzie Stevens.

Importante! Este texto terá spoilers, então só siga a leitura caso queira ficar por dentro de tudo que aconteceu de maneira antecipada ou seja terminou todos os episódios até o fim da 16ª temporada, ok?

Continuando, somente relembrando que no início da 16ª season da trama médica, Justin Chambers (Alex Karev) anunciou sua saída de Grey’s Anatomy alegando problemas de saúde e pessoais. Tudo estaria tranquilamente bem, se não fosse o fato de que ele retornou para seu antigo amor, Izzie Stevens, com quem descobriu que tem dois filhos.

O desfecho do personagem foi duramente criticado pelos fãs, muitos preferindo que ele tivesse sido morto ao invés de voltar para Izzie. E se você está se perguntando sobre o motivo disso não ter acontecido, de acordo com a showrunner, Krista Vernoff, as portas seguem abertas para que o ator retorne quando estiver bem e de fato o queira.

E para reanimar a polêmica da saída do personagem de Karev, recentemente, a atriz Katherine Heigl, que interpretava Stevens, concedeu uma entrevista ao ET e embora o tema central não fosse esse, ela acabou comentando sobre tudo que aconteceu.

Confira abaixo o que ela disse e qual o posicionamento da atriz em relação à história construída para Alex.