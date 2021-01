Debbie Allen faz live e deixa escapar detalhe que indica volta de personagem antigo à Grey’s Anatomy

A atriz e produtora de Grey’s Anatomy, Debbie Allen (Catherine Fox), fez uma live em seu Instagram mostrando os bastidores das gravações. Como se pode ver no vídeo compartilhado nas redes, as cenas serão registradas no ambiente da praia, local que abrigou personagens como Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T. R. Knight).

Os fãs ficaram muito felizes em saber que a produção segue, já que está atualmente em hiato e tem retorno, nos Estados Unidos, somente no começo do mês de março. De toda forma, algumas pessoas começaram a levantar teorias sobre a participação de personagens antigos, você imagina quais?

Para quem está curioso, mesmo não tendo nenhuma imagem ou outro indício, diversos fanáticos começaram a afirmar que acreditam ter ouvido a voz de Katherine Heigl (Izzie Stevens) e há quem diga que escutou a fala de Jessica Capshaw (Arizona Robbins).

Vale lembrar somente que não há por parte da produção nenhum tipo de confirmação sobre o retorno de outros personagens antigos.

Sendo assim, vamos colocar abaixo a gravação da live de Debbie e você diz o que achou, combinado?

pensando aqui…. na voz parecida com a da jessica no fundo pic.twitter.com/NC1HYRM7as — grey's anatomy (@greysanatombei) January 21, 2021

