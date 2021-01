Grey's Anatomy: Esta é a foto que marca um dos momentos mais difíceis da 17ª temporada; confira

Embora algumas cenas suavizem a trama, a 17ª temporada de Grey’s Anatomy tem sido bastante pesada, principalmente pela temática abordada. Para quem não sabe, a nova season tem se dedicado à discutir sobre o novo coronavírus e o impacto na vida de pacientes e profissionais da saúde.

E junto com os episódios que foram ao ar até o momento, isso porque a produção passa por um hiato com retorno previsto no começo de março, uma exibição em específico marcou e representou um dos momentos mais difíceis para um dos personagens. Você imagina quem?

Aos que estão curiosos, no episódio 17×5, Bailey (Chandra Wilson) perde a mãe que havia sido infectada com o novo coronavírus, porém o que ninguém esperava é que na verdade esta história guardaria um grande segredo: a médica escondeu que a mãe tinha alzheimer, para que Meredith e Webber não fossem afetados.

Toda a verdade sobre a mãe de Bailey foi contada em uma emocionante cena na praia. Quer relembrar este momento? Confira abaixo a publicação feita no perfil oficial de Grey’s Anatomy no Instagram.

