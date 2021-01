Grey’s Anatomy: Primeira aparição de Arizona Robbins completa 12 anos; relembre esta cena

Ontem (8) completou exatos 12 anos desde que Jessica Capshaw (Arizona Robbins) fez sua primeira aparição na trama de Grey’s Anatomy.

Embora atualmente ela não faça mais parte do elenco, a artista marcou a produção da ABC e até hoje é lembrada pelos fanáticos.

Para quem não se recorda, a primeira participação de Capshaw na série médica foi no episódio 5×11, “Wish You Were Here”, em 8 de janeiro de 2009.

Leia também:

Você lembra do sapato com rodinhas utilizado por Arizona?

Caso não se recorde ou queria ver de novo, separamos abaixo alguns trechos da primeira aparição de Jessica em Grey’s Anatomy.

Você precisa assistir: