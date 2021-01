Grey’s Anatomy: Produtora da série revela novos detalhes sobre participação de mais personagens antigos na 17ª temporada

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy estreará no dia 9 de fevereiro de 2021, no canal Sony, isso para os fãs brasileiros e do restante da América Latina. De toda forma, como muitos já sabem, o lançamento oficial já aconteceu nos Estados Unidos e inclusive já foram 6 episódios ao ar.

E para quem conseguiu acompanhar alguns SPOILERS nos perfis da internet, viu que a trama tem sido marcada por fortes emoções, principalmente no que diz respeito ao retorno de personagens antigos como Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O’Malley (T.R. Knight).

Logo após saberem que a participação de figuras antigas do elenco era possível, mesmo que de maneira provisória, os fanáticos começaram a se perguntar: podem outros personagens também retornarem?

De acordo com o portal Vader, a produtora de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, descartou em entrevista a possibilidade de outros personagens antigos como Izzie Stevens, Cristina Yang, Callie Torres e Arizona Robbins, etc voltarem.

Sobre as teorias levantadas pelos fãs da série por meio de fotos, Vernoff disse: “Meu enteado me enviou aquela foto e minha resposta foi: 'Oh meu Deus! Eu gostaria!' Mas não”.

O que foi confirmado pela showrunner para que aconteça quando a série retorne de seu hiato no começo de março, é que Derek voltará a aparecer.

E você, quem gostaria de ver de volta em Grey’s Anatomy?

