Grey’s Anatomy: [SPOILER] terá importante mudança na continuação da 17ª temporada; saiba quem

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy estreou com uma importante missão: retratar a pandemia vivida atualmente pelo novo coronavírus e seus principais desafios.

E mesmo não tendo sido lançada oficialmente no Brasil, isso porque na verdade acontecerá no mês que vem, em específico no dia 9, no canal Sony, para quem conseguiu acompanhar alguns spoilers, semelhante à vida real, os profissionais da saúde estão cansados, não só física, mas também mentalmente.

Circula nas redes, por exemplo, uma cena em que Meredith (Ellen Pompeo) tem um ataque de fúria e desespero, após perder diversos pacientes.

Mas não foi somente Grey que sentiu o impacto do trabalho intenso. Jo Wilson (Camilla Luddington) também se demonstrou bastante afetada e se os indícios da série se confirmarem, ela terá uma grande mudança na continuação da 17ª temporada, que atualmente está em hiato.

Aos que estão se perguntando o que está acontecendo, Wilson foi surpreendida em um dos takes, tendo que fazer um parto de maneira surpresa. O que ninguém esperava é que ela se sentiria bastante confortável e feliz com isso, cogitando inclusive a possibilidade de trocar de especialidade.

Como citado anteriormente, caso realmente esta decisão se conclua, as histórias reservadas para Jo devem ter uma grande mudança.

E você, o que acredita que acontecerá?

