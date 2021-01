Netflix anuncia importante novidade para 2021 que os fãs vão amar; saiba qual

A Netflix Brasil anunciou hoje (12) uma excelente novidade em sua conta do Instagram. Para os que gostam das produções que são divulgadas no catálogo da plataforma de streaming, contarão a partir de agora com 1 lançamento fixo semanal de filmes.

Por meio de um vídeo que está repercutindo entre os fanáticos, a Netflix compartilhou e deu spoilers do que está por vir.

De acordo com a descrição do vídeo do streaming, os lançamentos tratam-se especialmente de produções originais.

Quer saber quais são as novidades que serão lançadas em breve? Veja abaixo a publicação feita no Instagram.