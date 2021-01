‘Pieces of a Woman’: Novo filme Netflix retrata dor intensa da perda de um filho no parto; produção com gatilho emocional

Tanto esse texto, quanto a nova produção Netflix podem gerar algum tipo de gatilho emocional, por isso, só siga a leitura caso esteja ciente disso e esteja fazendo algum tipo de acompanhamento profissional.

Estreou hoje (7) no catálogo da plataforma de streaming a produção Pieces of a Woman. Estrelado por Vanessa Kirby, o novo filme conta as dificuldades enfrentadas por uma mulher após perder a filha durante o parto.

Em um diálogo profundo, a trama faz um retrato de todo o impacto emocional que toda esta situação gera.

Um dos pontos que chama a atenção em Pieces of a Woman, é que além de retratar a pessoa mais afetada, ou seja, a mãe, o filme faz um panorama geral sobre como essa situação também se reflete emocionalmente em pessoas próximas.

Além de Vanessa, a trama conta ainda com artistas como Shia LaBeouf e Ellen Burstyn.

Quer saber sobre a história do novo filme original Netflix? Assista abaixo ao trailer oficial divulgado no YouTube.