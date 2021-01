Virou fã de Bridgerton? Confira as fotos de tudo que rolou nos bastidores

Lançada recentemente no catálogo Netflix, Bridgerton se tornou sucesso de audiência e traz consigo a discussão: no amor e na guerra vale realmente tudo?

Criada por Chris Van Dusen e produzida por Shonda Rhimes, de Grey’s Anatomy, a nova série já angaria fãs em diversos países.

E se você gostou das cenas de Bridgerton e das aparições do duque e outros personagens, a Netflix divulgou em seu Instagram algumas fotos dos bastidores e de tudo que aconteceu.

Leia também:

Quer saber quais são os mistérios do set de gravação e da alta realeza da nova série da plataforma de streaming? Confira abaixo as fotos reproduzidas no Instagram.