Elite | 4ª temporada: Netflix anuncia importante novidade para os fãs da série; saiba qual

Embora a 4ª temporada de Elite ainda não tenha uma data oficial de lançamento, a Netflix anunciou hoje (22) uma importante novidade que pode começar a dar um fundo de esperança para os fãs.

Em uma publicação feita no Instagram, o streaming anunciou que as gravações da nova season já foram finalizadas.

Importante! Texto com spoilers, então só siga a leitura caso já tenha assistido as outras temporadas ou se gosta de ficar por dentro de tudo de maneira antecipada, ok?

Para quem assistiu a 3ª temporada de Elite, viu que após a morte de Polo (Álvaro Rico), alguns personagens deram adeus à trama espanhola e agora, para a 4ª parte da série, restam apenas alguns atores das outras seasons, sendo eles: Omar (Omar Ayuso), Cayetana (Georgina Amorós), Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Ander (Áron Piper) e Rebeka (Claudia Salas).

Ainda não está muito claro sobre qual o próximo passo que será dado na produção, mas se depender de Elite, terá bastante cenas quentes, mistério, choro e brigas.

E você, ansioso para a 4ª temporada? Veja abaixo a publicação feita pela Netflix: