Após sucesso de 'Bom dia, Verônica', Netflix anuncia nova série policial 'Cidade Invisível'

Se você gostou da produção nacional de “Bom dia, Verônica”, com a trama policial de Verônica Torres (Tainá Müller), Brandão (Eduardo Moscovis) e Janete (Camila Morgado), já pode começar a “preparar a pipoca”, pois a Netflix anunciou hoje (17) uma excelente novidade.

Mas calma, não são atualizações sobre a 2ª temporada e sim em relação a uma nova produção nacional, que também é uma série policial.

Para quem está curioso, trata-se de “Cidade Invisível” que contará com a atuação de artistas como Alessandra Negrini e Marco Pigossi.

Leia também:

Em uma publicação feita em sua conta oficial no Instagram, a Netflix disse o seguinte: “É uma trama policial contemporânea com lendas folclóricas do nosso país, criada pelo Carlos Saldanha”.

E sim, a nova série nacional já tem data de estreia confirmada e será em 5 de fevereiro de 2020.

Quer saber mais sobre tudo que acontecerá em “Cidade Invisível”? Assista abaixo ao trailer divulgado no YouTube.