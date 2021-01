The Umbrella Academy: Revelado! Estes são TODOS os novos personagens da 3ª temporada

A 3ª temporada de The Umbrella Academy está chegando, este é o anúncio feito no perfil oficial da série no Instagram. Mas calma, ainda não há uma data de estreia e o que se sabe até o momento é que no mês que vem, as produções voltam a rodar.

E para deixar os fanáticos pela trama de super-heróis ainda mais ansiosos, a série divulgou na sua conta hoje (11) os personagens fixos que farão parte da nova season.

Aos que acompanharam a última temporada, sabem que os irmãos, após uma longa jornada no passado, finalmente conseguiram retornar para casa, mas pelo tempo que passaram fora, muita coisa mudou, inclusive o pai, que na nova realidade não está morto e na verdade tem novos “filhos”.

Leia também:

E são justamente estes novos filhos que prometem uma trama emocionante logo no retorno da série que será estreada no catálogo Netflix.

Quer saber quem são os atores que farão parte da 3ª temporada de The Umbrella Academy? Veja a publicação feita no perfil da série.