The Umbrella Academy: Isso é tudo que sabemos sobre a 3ª temporada da série

Os fãs de The Umbrella Academy foram surpreendidos ontem (10) com uma excelente notícia, a Netflix anunciou em suas redes sociais a renovação da série para a sua 3ª temporada.

Adaptada dos quadrinhos de mesmo nome, a produção americana conta com a história de 7 irmãos com superpoderes, que são adotados pelo bilionário Reginald Hargreeves, após misteriosamente terem nascido de mulheres que sequer estavam grávidas e que só descobriram no dia do parto, em 1 de outubro de 1989.

Importante! Este texto conterá spoilers, então só siga caso já tenha assistido as duas primeiras temporadas ou caso goste de ficar por dentro das coisas de maneira antecipada, ok?

Sobre a 3ª season de The Umbrella Academy, a Netflix confirmou que começará a ser gravada em fevereiro de 2021, ou seja, pouco mais de 3 meses. Não há informações sobre o lançamento.

Mas afinal, o que vem por aí? Essa é a pergunta que a maioria dos fãs têm se feito e se você assistiu o último episódio da 2ª temporada, possivelmente deve ter percebido alguns detalhes.

Somente relembrando, no início da última season, após tentar salvar seu irmãos, Cinco (Aidan Gallagher) acaba por acidente deixando-os espalhados em diferentes anos, que é o que guia basicamente toda a trama durante a 2ª temporada, na busca pela volta à casa. Além disso, outros mistérios sobre o pai são revelados, até que por fim alcançam o tão almejado retorno.

De toda forma, o retorno à mansão do “The Umbrella Academy” não foi como esperado, como estavam fora e devido todo o ocorrido nos episódios anteriores, os irmãos voltaram para uma nova realidade, em que além do pai não ter morrido, ele criou novos super-heróis.

Assim sendo, a série possivelmente deve abordar em sua 3ª temporada essa história que deixa perguntas como: Os irmãos serão rejeitados? Quem são os novos super-heróis? Aliás, quais são seus superpoderes? Teremos uma luta logo no episódio 1×3?

Por fim, para responder estas e outras perguntas, somente aguardando a estreia da nova temporada. Ansioso?