La Casa De Papel: Mais uma pista da volta de Nairóbi nos últimos episódios da série acaba vazando

Este texto contém spoilers da quarta temporada!

Uma das despedidas mais comoventes de "La Casa De Papel" foi a de Nairóbi, personagem de Alba Flores, que acabou sendo assassinada quando todos achavam que ela finalmente sobreviveria de um ferimento de bala. No entanto, é bem provável que ela volte a aparecer na trama da quinta e última parte.

Uma foto das marcações usada para indicar a posição dos atores em cena com o nome de Nairóbi foi clicada nas gravações dos episódios da temporada final, podendo revelar que ela ainda terá chances de contracenar com Tóquio, Rio, Helsinki, Gandia, Tamayo, Denver ou Angel e Lisboa, outros nomes que também aparecem nas etiquetas coloridas.

LCDP5: Foto compartida por el equipo que muestra las marcas que se ponen en los rodajes para marcar posición a cada personaje. Se ve: Río, Helsinki, Gandia, Tamayo, Tokio, Nairobi, Denver / Angel y Lisboa. Estarán todos juntos en una escena? #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/FKGj5fIlv7 — VoiceofReason (@VoRLCDP) December 15, 2020

A morte de Nairóbi não agradou muitos fãs, mas foi justificada recentemente pelo roteirista Javier Gómez Santander, que revelou as razões criativas que levaram à despedida desta personagem.

“Os personagens cumprem os ciclos. (…) É bom para os personagens, eles cumprem arcos. No caso do Berlim é claro, ele chega com uma carga pejorativa gigantesca e é um personagem que acabamos revivendo. Em toda essa redenção compreendemos os sentimentos de Berlim e ele se redime com a sua morte. Eu acho que Nairóbi estava em um lugar semelhante”, explicou.

E aí já está ansioso? A nova temporada chegará em 2021!