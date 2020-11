É hoje! 17ª temporada de Grey’s Anatomy estreia nesta quinta-feira; saiba mais

Chegamos ao dia mais esperado por todos os fãs de Grey’s Anatomy, a 17ª temporada da série médica estreará nesta quinta-feira (12).

De toda forma, vale lembrar que hoje, ela chegará primeiro aos Estados Unidos e a previsão é de que seja lançada no Brasil em janeiro de 2021, no Canal Sony. E como já citado anteriormente, não há nenhum posicionamento da Netflix e Amazon Prime Video sobre quando de fato a nova season será adicionada aos seus catálogos.

Mas sobre o episódio de hoje, o que acontecerá?

Para quem tem dúvidas, a ABC confirmou alguns detalhes da exibição que vai ao ar nesta quinta-feira.

A primeira informação é que o episódio 17×1 será um crossover com a produção Station 19, ou seja, uma exibição mista entre as duas séries, com mais de duas horas de duração.

Além disso, o nome do episódio de hoje será “All Tomorrow's Parties” (Todas as festas de amanhã, em português), que foi dirigido pela atriz Debbie Allen (Katherine Fox).

Por fim, o que será que vem por aí? Coronavírus, brigas e muitas surpresas, isso é que devemos esperar para a 17ª temporada de Grey’s Anatomy. Preparado?