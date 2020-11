Grey’s Anatomy: Spoiler! Nova foto pode indicar futuro difícil para personagem querido

Se há uma coisa que Grey’s Anatomy já provou ser capaz é de fazer com que o público ame um personagem e depois o tire da trama. Essa atitude que é frequente na série, às vezes reflete de maneira negativa entre os fãs, mas por outro lado rompe o vínculo com o ator/atriz em seu momento de maior ascensão.

Embora neste caso tenha sido por vontade da atriz, Sandra Oh (Cristina Yang) é um exemplo clássico que mesmo tendo dado adeus à produção da ABC na 10ª temporada, até hoje é lembrada pelos fãs.

Recentemente, uma nova foto dos bastidores da série foi divulgada no Twitter e causou discussão entre os fãs, pois ela pode dar spoilers do que acontecerá no retorno da série que acontece nesta quinta-feira (12).

Leia também:

Na imagem, os atores Greg Germann (Tom Koracick) e James Pickens Jr. (Richard Webber) aparecem juntos, porém um detalhe em específico chamou a atenção dos fãs: Por que ‘Tom’ está vestido com traje de paciente?

Mesmo não havendo nenhum outro sinal, os fãs acreditam que o personagem pode ficar entre a vida e a morte ou esse pode ser o seu fim.

Ao longo de toda sua participação em Grey’s Anatomy, Koracick se mostrou um personagem duro e irônico, porém aos poucos foi cativando os fanáticos que acreditam até que ele deveria ficar com a doutora Teddy Altman.

Mas afinal, Tom realmente terá um futuro difícil? Ele estará próximo da morte? Para saber se isso de fato acontecerá, somente aguardando a estreia da 17ª temporada.

Vale lembrar que a nova season chegará primeiro à ABC nos Estados Unidos, e no Brasil, somente em janeiro de 2021, no Canal Sony.

Veja abaixo a publicação que está causando discussão na internet.