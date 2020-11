Esta é a cena emocionante que ‘vazou’ da 17ª temporada de Grey’s Anatomy; assista

Faltam exatos dois dias para que a 17ª temporada de Grey’s Anatomy seja lançada. De toda forma, é importante esclarecer que ela chegará primeiro aos Estados Unidos, e no Brasil a previsão é de que estreie em janeiro de 2021, pelo Canal Sony.

E enquanto os fanáticos pela série médica não conseguem assistir de fato os novos episódios, eles podem aproveitar para ficar por dentro de todas as novidades e spoilers dados pelos artistas ou produtores.

Recentemente, uma cena emocionante da nova season de Grey’s Anatomy foi divulgada nas redes sociais e está repercutindo entre os fãs.

Importante! Essa cena é um spoiler, então só assista caso queira ficar por dentro do que acontecerá de maneira antecipada, ok?

Para quem ficou curioso, trata-se de um encontro da doutora Miranda Bailey com seu esposo, Ben, que possivelmente devem estar isolados devido a pandemia do novo coronavírus.

No take compartilhado no Twitter, além do encontro do casal, os médicos também são aplaudidos por sua atuação contra a Covid-19.

Quer conferir esta cena que “vazou”? Assista abaixo.