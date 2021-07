Leite vegetal: experimente e faça em casa

De castanha, arroz, aveia, coco, soja… Os leites vegetais invadiram as prateleiras dos supermercados. Como são produzidos a partir de diferentes grãos, oleaginosas, frutas e cereais, têm a vantagem de oferecer diferentes tipos e sabores.

“Sem lactose (açúcar do leite de vaca), sem caseína (proteína do leite de vaca) e sem colesterol, os leites vegetais são nutritivos e fazem bem para a saúde do intestino”, diz a nutróloga Daniela Kanno (@sowsaude), especialista em Medicina do Estilo de Vida.

Daniela lista cinco tipos de leite vegetal e suas propriedades:

Leite de soja

Tem alto teor de proteína e cálcio. Contribui para a redução do colesterol e dos índices de açúcar no sangue.

Leite de amêndoa

Rico em cálcio e magnésio, traz benefícios para os músculos.

Leite de aveia

É uma ótima fonte de fibras, antioxidantes, ferro, zinco e vitamina E. Melhora o sistema digestivo e ajuda na redução do colesterol.

Leite de castanha

Rico em gorduras saudáveis, tem baixo índice glicêmico e é ótima fonte de vitaminas do complexo B.

Leite de coco

É rico em minerais e tem propriedades antioxidantes, por causa da presença do selênio e do magnésio. Ele também é fonte de potássio, ferro, zinco e vitaminas C e E. Dá sensação de saciedade.

Se decidir comprar o leite vegetal industrializado, fique de olho no rótulo. Evite aqueles com açúcar e gordura adicionados e atente para conservantes e outros aditivos. Quanto menos ingredientes, menos processado e melhor para a sua saúde.

Daniela costuma fazer os leites vegetais em casa. E compartilha uma receita.

Leite de Amêndoas ou Castanhas

3/4 de xícara (100g) de amêndoas cruas, sem sal e sem casca (ou castanha do pará ou castanha de caju crua sem sal)

750 ml de água filtrada

2 tâmaras sem caroço, deixadas de molho, picadas (opcional)

1 pitada de sal

Deixe as amêndoas/castanhas de molho por 4 a 6 horas. Descarte a água do molho. No liquidificador, Adicione as amêndoas/castanhas, a água filtrada, as tâmaras e o sal no liquidificador e bata bem até ficar homogêneo. Passe em uma peneira fina (ou use um voal, se preferir). Guarde na geladeira por até 5 dias.

Use o resíduo que sobrou na peneira para fazer uma ricota de castanhas.

Ricota de castanhas

Resíduo do leite vegetal

O equivalente à metade do resíduo de água mineral ou filtrada

azeite

azeite Gotas de limão

Sal e pimenta do reino a gosto

ervas (cheiro verde, orégano, manjericão, hortelã) e especiarias (cúrcuma, zahtar, páprica defumada). Pode acrescentar azeitonas picadas, tomate seco ou pimenta biquinho

Em um bowl, junte o resíduo de castanha e a água e misture bem para hidratar. Acrescente o sal, o suco de limão e o azeite. Adicione as ervas e especiarias e misture bem. Leve à geladeira até a hora de servir.

