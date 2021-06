Você tem uma rotina saudável? Faça o check list

Ao longo da vida, vamos criando e adquirindo hábitos, bons e ruins, que impactam a nossa saúde e bem-estar. Mas a correria toma conta do nosso dia a dia e a gente esquece de pensar no assunto. Para ajudar as pessoas a ter uma rotina mais saudável, a educadora física e especialista em saúde corporativa Bianca Vilela acaba de lançar o livro Respire: Sua Jornada Diária para Alcançar a Máxima Performance.

“Como especialista em saúde, me deparo diariamente com milhares de pessoas que acordam sem energia nem disposição. Seguem com um dia de trabalho repleto de frustrações e baixa vitalidade. Problemas digestivos, insônia, doenças metabólicas são encarados como questões normais, mas não são”, afirma a autora, que tem 17 anos de experiência em grandes empresas.

Ela reuniu uma equipe multidisciplinar para elaborar um guia prático para ajudar as pessoas a implementar uma rotina mais saudável, que permita viver bem e de forma produtiva. “O livro é um convite para a mudança de hábitos por meio de novas atitudes, priorizando a saúde integral.”

Para começar esse processo, Bianca propõe que se observe os pontos abaixo, importantes para uma rotina saudável, com energia e disposição.

Comece o dia com um café da manhã saudável. Tome, no mínimo, 2 litros de água por dia. Faça exercício físico regularmente / ande 10 mil passos por dia. Administre bem o seu tempo: 8 a 9 horas do dia para trabalhar, 8 horas para dormir. Reserve um tempo para você / fique um pouco sozinho (a). Seja organizado (a). Estabeleça objetivos de longo prazo e metas diárias. Combata a procrastinação (não adie as obrigações). Gerencie seus gastos. Procure aprender sempre. Cultive o hábito da leitura. Durma antes das 23 horas. Cultive bons amigos.

Não se preocupe se vários pontos estão fora do seu dia a dia. Repensar é o primeiro passo. “Planeje uma mudança de cada vez e comemore cada resultado. Essa transformação é o caminho para uma vida longa e feliz”, diz Bianca.

