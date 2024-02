CBLOL 2024: Jogos da rodada 11 decretam destino de times na competição

As partidas do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) deste sábado marcaram a segunda rodada do segundo turno da fase de pontos do CBLOL 2024. Em cinco jogos pegados as equipes seguem brigando pelo TOP 6 que garante a classificação para os play-offs da competição.

E se o clima durante a semana era de crise e nervosismo, na arena as coisas foram bem diferentes, principalmente no clássico paiN e LOUD que abriu as disputas deste sábado. E, como todas as partidas entre as duas equipes, o clima foi de tensão e desde o começo vimos jogadas bem estudadas por parte das duas equipes. No entanto, logo no primeiro dragão da partida, vimos a paiN arriscar uma jogada que acabou favorecendo a LOUD e garantindo um quadrakill nas mãos do atirador Route. Apesar disso, os Tradicionais não deixaram a Verduxa disparar no placar e conseguiram levar o jogo de forma lado a lado até que algumas lutas duvidosas garantiram a vitória da LOUD que respirou aliviada depois de 3 derrotas seguidas.

Na segunda partida, tivemos a Vivo Keyd Stars encarando a Kabum em um jogo de surpresas. Enquanto os Ninjas seguem com a equipe alinhada e em harmonia, a VKS precisou trocar uma de suas principais peças para a competição. Afastado por problemas de saúde, o midlaner Toucouille deu espaço para o talento do CBLOL Academy, Leleko, brilhar no CBLOL. E parece que a equipe está tão alinhada que aproveitou o estilo de jogo diferente do novo midlaner para mudar sua postura em jogo e conquistar a vitória pra cima da Kabum, que nem tomou conhecimento do jogo.

Fim de um sonho?

O terceiro confronto colocou em lados opostos Los e Fluxo, e tivemos uma das partidas mais lentas da tarde. Em um jogo pegado e estudado, a Los jogou com base nos objetivos e conseguiu conquistar a vitória, ficando perto de conseguir um lugar no TOP 6.

O quarto game deste sábado foi determinante para o destino da INTZ, em caso de derrota a Magnética poderia dar Adeus aos sonhos de se classificar para os play-offs, enquanto a RED Canids Kalunga vem pro jogo querendo se provar e conseguir se manter na zona de classificação. Apesar de não ser um jogo acelerado, vimos uma partida com diversos erros das duas equipes, mas no final uma jogada bonita do suporte da RED Canids, Jojo, garantiu a vitória para a equipe e acabou com os sonhos da INTZ.

Para fechar o dia, Liberty e Furia se enfrentaram no último confronto e bagunçaram completamente a tabela. Com direito a Pentakill do toplaner Makes, a Liberty conquistou a vitória e empatou com a Los, passando a dividir o sexto lugar na tabela.

As partidas do CBLOL retornam no domingo, dia 25 de fevereiro, a partir das 13 horas.