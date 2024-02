Projetct L, tem nome revelado: conheça o 2XKO, novo jogo da Riot Games

Acabou a espera! Na tarde desta quinta-feira, dia 22 de fevereiro, a Riot Games revelou no nome de seu novo jogo. Anteriormente conhecido como Project L, o game passa a se chamar oficialmente 2XKO.

Conforme comunicado divulgado à imprensa, a previsão é de que o jogo seja lançado no ano de 2025. Ele ficará disponível para as plataformas PlayStation 5, Xbox Series X e S, e PC.

Muito aguardado pelos jogadores, o 2XKO é um jogo de luta 2x2, que possui sistema de revezamento entre os lutadores. No trailer de divulgação, compartilhado nas redes sociais do jogo, é possível acompanhar um pouco sobre a dinâmica de jogo e revezamento, além de ver como as habilidades de campeões conhecidos do mundo de League of Legends foram adaptadas para o novo título.

Apesar da divulgação do nome oficial, o jogo segue em desenvolvimento e acompanhado de perto pela comunidade que é fã de jogos de luta, que segue dando sua opinião e acompanhando de perto os testes.

Para os fãs, demonstrações jogáveis serão disponibilizadas ao longo do ano. A primeira delas acontecerá na EVO Japan, em abril de 2024. Além disso, a Riot Games também informou ter expectativas de iniciar os testes domésticos do jogo antes do final de 2024, com isso, um formulário de inscrição para participar dos testes do 2XKO foi disponibilizado no site oficial do jogo.

Trailer Oficial

Junto com a revelação do nome oficial de seu novo jogo, a Riot Games também divulgou as primeiras imagens do game. Em um vídeo publicado nas redes sociais do 2XKO foi possível ver a adaptação de alguns personagens de League of Legends para o game, bem como as interações entre eles e um pouco mais sobre o sistema de revezamento durante as batalhas.

A gente tá na fila! pic.twitter.com/zQeFH0uIsm — 2XKO Brasil (Formerly Project L) (@2XKObrasil) February 22, 2024

No vídeo, é possível ver que alguns aspectos dos personagens já conhecidos de League of Legends foram mantidos, uma vez que é possível ver Ahri, Darius, Yasuo, Ekko e Illaoi utilizando suas armas para a batalha.

Entre os seguidores do “X”, antigo Twitter, a reação foi de ansiedade pelo lançamento:

“Tá bom, me libera logo esse jogo! Já quero treinar combo de Yasuo”, comentou um seguidor.

“Estou na fila esperando essa maravilha”, escreveu outro.

