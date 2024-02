CBLOL 2024: Chega ao fim a primeira metade da fase de pontos

Neste sábado, dia 17 de fevereiro, chegou ao fim a primeira etapa da fase de pontos do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). Cada vez mais estamos próximos de descobrir quem serão as 6 equipes que vão conquistar as vagas dos playoffs.

E para fechar esse primeiro turno, confrontos de peso marcaram a tarde. Quer saber o que aconteceu em cada um deles? A gente te conta.

O primeiro confronto do dia foi significativo para a RED Canids Kalunga, que encarou a Furia. Em um jogo um pouco mais convincente, mas ainda com diversos erros, a RED conseguiu conquistar a vitória e aliviar um pouco da pressão das semanas passadas. Com a vitória, os canídeos ficam na zona de classificação enquanto a Furia segue fora do top 6.

Em coletiva com a imprensa, fNb, topo da RED Canids, conta que a equipe segue buscando uma maior consistência em seu desempenho no stage: “Espero que o segundo turno seja uma virada para o nosso time e que a gente consiga mostrar para que chegamos até aqui”.

Depois foi a vez de Liberty e Fluxo entrarem na arena em um confronto que não afeta tanto as seis primeiras colocações, mas que deixa o sonho de uma das equipes se classificar ainda mais perto. Depois de uma partida convincente e diferente do que vinha acontecendo, a Liberty conseguiu sair vitoriosa e para micaO, o experiente atirador da equipe, o desempenho de hoje foi um reflexo da dedicação da equipe nos treinos. “Nossa evolução é nítida. Tiramos jogos de times muito bons, agora falta ser consistente no stage”.

Liderança e um sonho impossível

O terceiro confronto do dia foi, de longe, um dos mais aguardados pelos torcedores. Brigando pelo topo da tabela a LOUD encarou a Vivo Keyd Stars, que passou por uma mudança de última hora na escalação. Afastado por motivos de saúde, o midlaner Toucouille foi substituído por Leleko, um dos destaques do time Academy da VKS. Mas apesar da substituição, a VKS se impôs para cima da LOUD e conquistou a vitória, tirando a Verduxa da liderança da competição.

E outro game que também valia a liderança foi a disputa entre INTZ e paiN. No clássico deste domingo a paiN jogava pela primeira colocação, enquanto a INTZ tinha a chance de manter vivo seu sonho de se classificar para os playoffs. Bastou apenas 1 ultimate do TitaN, atirador da paiN, para acabar com as esperanças da INTZ e garantir a vitória dos tradicionais no clássico PaiNTZ.

Fechando o primeiro turno, e as partidas deste sábado, Los e Kabum definiram se a competição teria um líder isolado ou se os Ninjas seguiriam dividindo a primeira colocação com a paiN. E nessa, que foi a partida mais pegada do dia, vimos que os detalhes fazem toda a diferença. Com um posicionamento impecável ao longo do jogo, o atirador Netuno conseguiu guiar a Kabum para a vitória, garantindo assim o empate com a paiN, que segue na liderança conforme os critérios de desempate, mas tem os Ninjas empatados no placar.