CBLOL: Confrontos de sábado marcam o fim da primeira etapa da fase de pontos

Estamos chegando na metade da fase de pontos do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), as partidas deste sábado, 17 de fevereiro, contam como sendo a última rodada do primeiro turno e já podem determinar o futuro de uma das equipes na competição.

Com os jogos da nona rodada a serem disputados, a tabela segue embolada, com três equipes empatadas na competição. Totalizando 6 vitórias e 2 derrotas, paiN Gaming, LOUD e Kabum seguem dividindo a primeira colocação, enquanto Vivo Keyd Stars, Red Canids Kalunga e Los seguem respectivamente na quarta, quinta e sexta colocação.

As partidas desse sábado podem deixar a tabela ainda mais bagunçada, visto que LOUD e Vivo Keyd Stars tem um confronto direto pela parte de cima da tabela. Por outro lado, Kabum e Los se enfrentam e enquanto os Ninjas buscam a liderança, a onda laranja tenta garantir seu lugar entre o TOP 6.

E por falar em TOP 6, a situação das equipes que atualmente estão na quinta e sexta colocação não é das mais confortáveis visto que apenas uma vitória os separa da zona de desclassificação. Inclusive, um confronto direto entre RED Canids e FURIA pode empatar o número de vitórias e derrotas das duas equipes.

O sonho da classificação ainda existe?

Quem também está a 1 vitória da zona de classificação é a equipe do Fluxo, que vem para o stage na expectativa de alcançar sua quarta vitória na competição. O adversário da vez é a Liberty, que tenta se afastar da lanterna ao conquistar a terceira vitória e manter viva a expectativa de uma classificação nas últimas rodadas do segundo turno.

Apesar disso, um dos confrontos mais aguardados do final de semana é um verdadeiro clássico do CBLOL. INTZ e paiN Gaming se enfrentam no jogo que pode cravar a desclassificação ou o início da miracle run da Magnética.

Caso saia com a vitória, a paiN se mantem firme na liderança, mas a derrota deixa a INTZ em uma situação em que precisará conquistar a vitória em praticamente todos os próximos jogos e torcer pela combinação de resultados.

