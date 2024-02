CBLOL 2024: Em final de semana de disputas explosivas, três times dormem na liderança da competição

Nesse domingo, dia 11 de fevereiro, chegou ao fim mais um final de semana do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). Foram mais 10 jogos disputados e resultados que podem ter cravado o destino de uma das equipes na competição.

Quer saber o que aconteceu em cada um dos dias? A gente te conta tudo!

O sábado começou com jogos mais tranquilos, e logo na primeira partida do dia vimos o confronto entre Liberty e Los. Enquanto a Liberty luta para se afastar da parte de baixo da tabela, a Los vai atrás de conquistar vitórias para beliscar um lugarzinho no Top 6.

Parte disso ficou claro com o bom começo de jogo da Los, que colocou pressão pra cima das rotas laterais e, apesar de não ter lutas tão boas, conseguiu achar um caminho para a vitória apostando no talento individual de seus jogadores.

Já a partida seguinte fez o coração dos torcedores da paiN Gaming disparar. Com um começo de jogo difícil contra o Fluxo, a Tradicional dependeu de uma excelente atuação de seu caçador, Cariok, para conseguir virar o jogo e contornar a situação que era favorável aos adversários. Foram necessários 2 buffs do Barão para a paiN conseguir abrir, e destruir, a base inimiga.

O terceiro confronto do dia foi um dos mais aguardados do final de semana. De um lado a tricampeã LOUD, do outro a RED Canids Kalunga que tem como atirador o ex-LOUD e Fluxo, Brance. E olha que o histórico do Tigrinho contra a Verduxa até então era de 4 vitórias nos splits passados. Dessa vez, em uma atuação com diversos erros, não deu para a RED que acabou ficando em uma situação complicada ao perder para a LOUD.

O quarto confronto do dia começou surpreendendo já nos picks e bans. De forma inesperada, o atirador da FURIA escolheu colocar seu Udyr pra jogo, mas logo nos primeiros minutos de partida a Vivo Keyd Stars já tirou as esperanças de que isso desse certo e comandou o game de forma impecável. Mesmo com a tentativa de inovação, a FURIA não conseguiu sair com a vitória.

Fechando o dia, a Kabum mostrou porque é um dos times que luta pela liderança da tabela. Apesar de sofrer uma certa pressão por parte da INTZ, os Ninjas mostraram que estava tudo sob controle e conseguiram impedir o ímpeto da Magnética, que viu sua situação se complicar na tabela ao perder mais um game.

Liderança tripla

Já neste domingo, começamos as partidas com um confronto épico, e clássico: paiN Gaming contra Vivo Keyd Stars. E se no jogo de ontem as coisas foram tranquilas para a Keyd, no de hoje tudo desandou. Com um novo game conduzido com maestria pelo caçador, os Tradicionais conseguiram dominar a partida e mostrar que estão entrosados apesar das mudanças no time. Com a vitória, a paiN dependia apenas do desempenho da LOUD para saber se dividiria a liderança com a Verduxa, ou não.

No segundo game, foi a vez da Kabum encarar a Furia, e conquistar a vitória em um dos jogos com a maior quantidade de eliminações. Com isso, eles seguiram grudados com a paiN na tabela e só aguardando o resultado do último jogo do dia.

Com a obrigação de conquistar a vitória, a RED Canids Kalunga entrou na Arena sentindo o clima pesado, algo que refletiu ao longo da partida visto que alguns erros, que normalmente não são cometidos por eles, acabassem cedendo algumas vantagens para a Liberty. No final, quem fez a diferença foi o atirador da Matilha, Brance, que conquistou 1 Pentakill e 1 Quadrakill, além de ser responsável por abrir o caminho para a base inimiga e conquistar a vitória.

Depois foi a vez de Fluxo e INTZ duelarem, e logo de cara os Intrépidos viram que não teriam vida fácil. O Fluxo simplesmente passou por cima dos adversários sem nem sequer tomar conhecimento da INTZ. Eliminação após eliminação, eles simplesmente jogaram os Intrépidos para dentro da base e para a lanterna isolada da tabela.

Para fechar o domingo de competições, o duelo LOUD e Los também veio repleto de energia. Precisando somente de si mesma para permanecer no topo da tabela de forma isolada, a LOUD teve uma atuação diferente das rodadas passadas e viu pouco a pouco as vantagens escapando por entre os dedos. Bastaram algumas lutas bem colocadas para a Los fechar a partida e causar uma confusão na primeira colocação da tabela.

Com a derrota, a LOUD agora divide a primeira posição na competição com paiN e Kabum, sendo que as três equipes possuem 6 vitórias e 2 derrotas.

As partidas do CBLOL retornam no próximo sábado, dia 17 de fevereiro, onde será encerrado o primeiro turno da fase de pontos.