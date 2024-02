CBLOL: LOUD segue no topo da tabela e deslize da Kabum surpreende

Chegou ao fim mais uma semana de disputas pela primeira etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). Após a quinta e a sexta rodadas, temos um líder isolado na competição enquanto outras equipes seguem com os resultados empatados.

Com disputas intensas, o sábado foi marcado por confrontos no Rift que tinham um único objetivo em comum: alcançar a liderança e se livrar do amontoado de equipes que seguem empatadas no meio da tabela.

Mas apesar do foco ser o topo, o primeiro confronto do dia colocou cara a cara duas equipes que brigam para não ficar na parte de baixo da tabela. Na disputa entre INTZ e FURIA, os panteras levaram a melhor e deixaram a situação da magnética ainda mais complicada.

Em seguida, a LOUD continuou mostrando o favoritismo e conquistando mais uma vitória, dessa vez para cima do Fluxo que segue brigando na parte de baixo da tabela. Quem também conquistou a vitória foi a paiN, que arrumou a casa e foi com tudo pra cima da LOS.

Mas foi o quarto confronto do dia que animou ainda mais os torcedores! Depois de uma partida pegada, a RED Canids Kalunga conquistou a vitória pra cima da Vivo Keyd Stars, que até então dividia as primeiras posições da tabela com a LOUD e a Kabum.

Por sua vez, os ninjas encerraram o sábado de competições com uma vitória já esperada pra cima da Liberty.

Provocações saem da internet e vão para a Arena

E se o sábado de competições já pegou fogo, o domingo foi ainda mais intenso! Foi a vez de trazer para a Arena pequenos conflitos que aconteceram durante a semana na internet. Mas antes de falar sobre isso, precisamos lembrar que logo nos dois primeiros confrontos do dia vimos duas das equipes tidas como favoritas quebrarem suas sequências de vitórias.

Enquanto a RED Canids Kalunga perdeu para o Fluxo, a paiN simplesmente atropelou a Kabum em um dos jogos mais esperados da semana. Com um placar quase perfeito os tradicionais venceram os ninjas e tiraram a Kabum da liderança.

Por falar em liderança, depois de muita provocação entre LOUD e INTZ nas redes sociais, as diferenças foram resolvidas na Arena. Quem levou a melhor foi a verduxa que, depois de muitas farpas, venceu a INTZ e conquistou a liderança isolada da competição, deixando a magnética na lanterna da tabela.

Por fim, sem muitas surpresas, FURIA e Vivo Keyd Stars conquistaram a vitória em seus confrontos contra a LOS e Liberty, respectivamente.

Desta forma, pela primeira vez no ano a competição conta com um líder isolado, enquanto outras 3 equipes dividem a segunda colocação. Confira a tabela: