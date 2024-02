É Carnaval no Wild Rift: confira as ações que chegam ao jogo durante o CarnaWild

Yasuo, personagem de League of Legends: Wild Rift, entra no clima do Carnaval. (Divulgação / Riot Games)

O Carnaval está chegando e as comemorações estão a todo vapor. Para quem gosta de folia, os bloquinhos e desfiles já estão tomando conta do Brasil, mas se você é do tipo de pessoa que prefere ficar em casa jogando então se prepare, os eventos de Carnaval no Wild Rift estão para começar.

No dia 09 de fevereiro terá início o CarnaWild, um evento comemorativo que acontecerá no League of Legends: Wild Rift entre os dias 9 e 23 de fevereiro. Ao longo do evento, campeões como Jinx, Yasuo, Nunu, Vex e Ezreal estarão no clima do Carnaval, com direito a muito glitter e serpentina.

Além disso, será a primeira vez que o jogo receberá itens inspirados pela festa brasileira e que poderão ser obtidos pelos jogadores que toparem participar do desafio ‘CarnaWild’.

Como participar?

Para conquistar os itens, os jogadores precisarão convidar amigos para jogar algumas partidas de Wild Rift. Eles deverão utilizar o site do evento para participar da dinâmica. Basta logar com o Riot ID e convidar dois amigos para aproveitar o Carnaval dentro do game.

Uma das recompensas que podem ser obtidas pelos jogadores é justamente um ícone festivo que une o Poro, uma das criaturinhas do universo de League of Legends, à Capivara. E é claro que os dois estão devidamente caracterizados para a festa com direito a fantasias e muito brilho.

Ícone festivo do CarnaWild (Divulgação - Riot Games)

Além das ações realizadas dentro do jogo, a comunidade de Wild Rift também poderá aproveitar interações temáticas realizadas por criadores de conteúdo que disponibilizarão tutoriais de cosplay e concursos de memes e fantarts.

Para finalizar as festividades carnavalescas, será realizado um torneiro de Wild Rift presencial em São Paulo, no qual um time de influenciadores enfrentará os jogadores da comunidade.

