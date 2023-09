Meta lançou óculos inteligentes feitos em colaboração com Ray-Ban: eles funcionam com Inteligência Artificial

Ray-Ban dá um salto de qualidade na fabricação de suas lentes e lança, junto com Meta, suas primeiras óculos inteligentes que funcionam com IA. Com o clássico estilo dos acessórios para vestir bem e proteger-se dos raios gama do Sol, a icônica marca soma os avanços da tecnologia com a empresa dirigida por Mark Zuckerberg.

Superando as antigas tradições Ray-Ban, a aparência das óculos é a mesma de um óculos de sol. No entanto, estes contam com uma série de elementos tecnológicos que as transformam em óculos inteligentes com os quais você pode interagir em seu ecossistema de dispositivos eletrônicos.

De acordo com o que a própria página da Ray-Ban informa, as óculos têm duas câmeras localizadas na parte superior das lentes. Ambos são de 12 MP e vem com capacidade de gravar vídeos de 60 segundos com qualidade de 1080p, de acordo com a Xataka.

Eles podem ser usados para tirar fotos e, nesta oportunidade, o microfone integrado ajuda a gravar vídeos de muita boa qualidade, que são armazenados no telefone do usuário.

O dispositivo Ray-Ban e Meta também conta com dois alto-falantes localizados nas hastes dos óculos, que podem ser usados como fones de ouvido para ouvir música, podcasts e outras formas de áudio.

O mesmo microfone integrado permite que sejam usados para fazer chamadas. Eles vêm em quatro estilos diferentes: Wayfarer, Round, Meteor e Oval; embora na página haja apenas dois e ainda não estejam à venda para a América Latina.

Ray-Ban IA

Inicialmente, o preço base das óculos será a partir de 299 dólares. (pouco menos de R$ 1,5 mil)

A primeira chamada de atenção para esses dispositivos é a preocupação com os sistemas de privacidade, uma vez que óculos integram microfones, alto-falantes e câmeras.

No entanto, como é costume para o Meta, a empresa tomou medidas na sua interface para desativar essas funções sempre que o usuário desejar.