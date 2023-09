O dia em que um astronauta viu um OVNI: “Aconteceu algo que não consegui explicar”

Vladimir Kovalyonok e seu companheiro, Viktor Savinykh, a bordo da Estação Salyut 6, viveram momentos de tensão no dia 5 de maio de 1981. Um OVNI esteve vários minutos diante de sua nave, antes de desaparecer.

O cosmonauta Kovalyonok foi o primeiro a observar o estranho aparelho.

“Eu acabava de fazer alguns exercícios físicos quando vi, através de um olho de boi (janela redonda), um objeto... Vi este objeto e então aconteceu algo que não pude explicar, algo impossível de acordo com as leis da física”, relataria durante o Congresso Internacional de OVNIs de 2002.

Vladimir Kovalyonok Cosmonauta soviético que viu um OVNI

Nascido na Bielorrússia em 1942, Kovalyonok se juntou ao programa espacial soviético em 1967, depois de ter sido parte da Força Aérea Soviética. Ele liderou três missões espaciais: a Soyuz 25, a Soyuz 29 / 31 e a T-4.

Esta última, entre 12 de março e 26 de maio de 1981, marcou-o para sempre.

Assim aconteceu o encontro entre o cosmonauta Vladimir Kovalyonok e um OVNI

De acordo com a narrativa do cosmonauta, ele e seu companheiro estavam na área da África do Sul, avançando em direção ao Oceano Índico.

Vladimir Kovalyonok (direita) Durante um econtro com o alto comando soviético, incluindo Leonid Brezhnev

De repente, ele observou o objeto voador não identificado. “É impossível determinar distâncias no espaço. Um objeto pequeno pode parecer grande e distante e vice-versa. Às vezes, uma nuvem de poeira parece um objeto grande. De qualquer forma, eu vi esse objeto e então algo aconteceu que eu não pude explicar, algo impossível de acordo com as leis da Física”.

Kovalyonok continuou sua narrativa: "O objeto tinha esta forma elíptica e voava conosco. De uma vista frontal parecia que estava girando na direção do voo".

Existem alguns textos que indicam que o cosmonauta interagiu com pessoas na outra nave, enviando sinais, mas isso é falso. A única coisa que Kovalyonok viu foi o OVNI.

Rascunho do ovni visto por Vladimir Kovalyonok Imagem do estranho objeto avistado pelo cosmonauta

Em seguida, ele ligaria para seu companheiro, Viktor Savinykh, que conseguiu ver algo e tentou tirar uma fotografia, mas não teve tempo suficiente: a nave simplesmente desapareceu.

Segundo o cosmonauta Kovalyonok: “Ele voou reto, mas então ocorreu uma espécie de explosão, muito bonita de ver, de luz dourada. Esta foi a primeira parte. Em seguida, um ou dois segundos depois, ocorreu uma segunda explosão em outro lugar e apareceram duas esferas, douradas e muito bonitas.”

Kovalyonok, que hoje tem 81 anos, desenhou o que viu, deixando para a posteridade a figura do OVNI.