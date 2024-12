Roleta da sorte na rua: idosa participa de ação solidária realeza sonho de ganhar geladeira

Ação solidária transformou o dia da idosa com presente inesperado

Uma história emocionante chamou a atenção na internet recentemente. Uma senhora, que vive uma rotina desafiadora, teve sua vida transformada ao participar de uma ação promovida por um influenciador conhecido por seus atos de bondade.

A protagonista, identificada como Dona Sandra, vive com o filho, que possui necessidades especiais, e frequentemente sai às ruas para pedir ajuda financeira.

Em um desses momentos, ela encontrou Willian Braz, um influenciador que a convidou para girar uma roleta da sorte, uma dinâmica usada por ele para realizar ações solidárias. Inicialmente desconfiada, a senhora acabou ganhando R$ 200, mas a surpresa maior ainda estava por vir.

Durante a conversa, ela revelou que seu maior desejo era substituir a geladeira antiga, que já não atendia às necessidades de sua casa. Tocada pela história, a equipe de Willian decidiu presenteá-la com o eletrodoméstico novo, repleto de alimentos para suprir as necessidades do mês.

Veja o vídeo!

Um dia repleto de surpresas

A entrega da geladeira foi um momento inesquecível. Surpresa e emocionada, Dona Sandra demonstrou gratidão ao ver que, além do item tão sonhado, ela também receberia mantimentos.

A cena comoveu a todos os presentes e foi amplamente compartilhada nas redes sociais, onde usuários elogiaram a iniciativa e destacaram a importância de ações como essa.

Um detalhe que chamou a atenção foi a reação da comunidade online. Comentários destacaram como atitudes simples podem transformar vidas, enquanto outros ofereceram apoio, como um advogado que se dispôs a ajudar a senhora a buscar benefícios assistenciais para o filho.