VÍDEO: Cliente fica ‘petrificado’ em se deparar com serpente ao abrir capô do carro

Imagine chegar para comprar um carro usado e, ao abrir o capô, você se depara com... uma píton gigante. Isso aconteceu em Sihanoukville, no Camboja, onde um potencial comprador teve o susto de sua vida ao descobrir que não só o motor estava à venda, mas também um inesperado “passageiro” estava viajando ali. As informações são baseadas em um artigo do portal The Dodo.

Tudo parecia normal até que o cliente foi convidado a dar uma olhada no carro, e ao levantar o capô, uma cobra gigante apareceu, criando um caos instantâneo. Ninguém sabia quanto tempo ela estava ali, mas uma coisa era certa: a cobra não estava disposta a ir embora tão fácil.

A cena rapidamente atraiu uma multidão, e, acredite, as reações não foram de alívio. Enquanto o funcionário e o comprador tentavam lidar com a situação, o que parecia ser uma simples transação se transformou em um verdadeiro drama de vida selvagem.

Você conseguiria continuar sua negociação depois de encontrar um visitante tão inesperado? O que aconteceu depois do susto inicial é ainda mais surpreendente, quando a polícia entrou em cena e a cobra teve seu destino final decidido. Mas será que ela estava realmente “fugindo” de algo, ou o capô do carro foi apenas um lugar seguro para ela se esconder?

