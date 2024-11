Professora assume que estudante é adotado por ter 2 pais e cria confusão em sala de aula

Um usuário do Reddit sem gênero identificado abordou uma situação que aconteceu na escola, durante uma aula de inglês com uma professora substituta. A professora teria pedido aos alunos que escrevessem memórias pessoais sobre algo importante em suas vidas e sugeriu que o internauta escrevesse sobre ser adotado, já que tem dois pais.

No entanto, o autor do texto não é adotado; ele foi gerado por uma mãe biológica que é irmã de um de seus pais, e o outro pai é o biológico. As informações foram reveladas por meio do usuário “Disastrous_Front_725″ na rede social.

A professora, sem saber dos detalhes da vida do estudante, presumiu que fosse adotado por ter dois pais. Quando foi corrigida pelo estudante, a professora insistiu, fazendo um comentário em tom paternalista e ainda o enviou ao conselheiro escolar, achando que ele estava confusa ou escondendo algo.

Confusão instaurada

Segundo o estudante, ele brincou com a situação, fingindo surpreso e dizendo estar”descobrindo” que era adotado,gerando risos entre seus amigos. A professora ficou constrangida e pediu que a turma fizesse silêncio.

Depois, o autor do texto foi chamado pelo conselheiro, que o recriminou por “brincar” com a substituta e causar constrangimento, sugerindo que ela deveria ter apenas explicado a verdade.

No final, o internauta se questionou se agiu de maneira errada ao brincar com a professora, embora sinta que não precisava ter explicado nada sobre sua vida pessoal, além de culpá-la por fazer suposições sem conhecer a realidade.