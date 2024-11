Californiano descobre que pagou conta de luz do vizinho por 18 anos

Ken Wilson vinha pagando a conta de luz do vizinho há 18 anos - Foto: Reprodução

Ken Wilson, residente de um complexo de apartamentos em Vacaville, na Califórnia, descobriu recentemente que vinha pagando a conta de luz de seu vizinho há 18 anos. A situação chamou a atenção da mídia local e gerou grande repercussão. O erro foi finalmente revelado após anos de tentativas de economia que não reduziram os altos valores da sua fatura.

Nos últimos meses, Ken passou a suspeitar que algo estava errado com o valor cobrado mensalmente. Ele chegou a adquirir um medidor próprio para monitorar o consumo de eletricidade de seus aparelhos, calculando o gasto diário na tentativa de identificar uma possível causa para os altos custos. “Eu pensei que talvez houvesse uma fuga de energia ou até mesmo que alguém estivesse usando a minha eletricidade”, comentou o morador à emissora Kold 13 News.

A descoberta e o impacto da cobrança incorreta

Desconfiado, Ken entrou em contato com a fornecedora de energia, a Pacific Gas and Electric (PG&E), que prontamente enviou um técnico para verificar a situação.

Durante a inspeção, a empresa confirmou que o apartamento de Ken estava conectado ao medidor do imóvel vizinho. Esse erro significava que, por quase duas décadas, ele cobria os custos de energia de outra residência enquanto tentava economizar sem sucesso.

Ken destacou que, por morar sozinho, esperava que seu consumo fosse bem inferior ao dos demais apartamentos. A PG&E, por sua vez, emitiu um comunicado pedindo desculpas pelo erro e afirmou que tomará medidas para corrigir a situação.

Após a descoberta, a empresa garantiu que o problema será resolvido para evitar novos transtornos. No entanto, ainda não está claro se Ken será reembolsado pelo valor pago durante esses 18 anos, uma vez que o erro se prolongou por um período tão extenso. A experiência, segundo ele, o ensinou a importância de monitorar constantemente as contas e desconfiar de valores fora do padrão.