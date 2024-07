Vizinho adota cachorrinho e deixa um bilhete no prédio se desculpando por seu comportamento

Um residente de um prédio na Espanha deixou um bilhete para seus vizinhos explicando a adoção de um cachorro e pedindo desculpas por qualquer inconveniente que o animal possa causar. O bilhete, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, mostra a preocupação do novo dono com a tranquilidade e a convivência no prédio.

O vizinho, identificado como Tomás, adotou um cachorro que havia sido abandonado. Em sua carta, ele explica que o animal é muito carinhoso, mas ainda está se adaptando à sua nova casa, o que pode causar alguns ruídos ou comportamentos inesperados.

“Olá, o meu nome é Bruno e sou o novo vizinho do 2ºA. Ainda sou um bebê, tenho 2 meses e meio. Encontraram-me vagando numa estrada e o Tomás me adotou. Sou um pouco chorão, especialmente se ficar sozinho”, escreveu Tomás.

Tomás também agradeceu antecipadamente a paciência e compreensão dos seus vizinhos, garantindo que está trabalhando para treinar o cão e minimizar qualquer incômodo. Além disso, ofereceu o seu número de telefone para que qualquer pessoa pudesse contactá-lo diretamente em caso de problemas.

"Estou aprendendo a me comportar bem para ser um bom vizinho, então peço desculpas se me ouvirem chorar ou latir", acrescentou.

Reações nas redes sociais

A nota de Tomás foi compartilhada em várias plataformas de redes sociais, graças à conta de X Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos), recebendo comentários positivos e manifestações de apoio por sua consideração para com os demais residentes do prédio. Muitos usuários elogiaram seu gesto e destacaram a importância da comunicação e do respeito mútuo em uma comunidade.

O caso também destacou a importância da adoção de animais de estimação e do compromisso que isso implica. Os internautas aproveitaram a oportunidade para compartilhar suas próprias experiências com animais adotados, criando uma onda de solidariedade e empatia.

Tomás concluiu seu bilhete com uma mensagem otimista, garantindo que ele e seu novo companheiro de quatro patas estavam comprometidos em se integrar da melhor maneira possível na comunidade do prédio.