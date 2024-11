Cabeça decapitada é confundida com decoração durante evento de Halloween

Pessoas que participavam de uma série de festas de Halloween em Edimburgo, na Escócia, foram surpreendidas ao encontrar uma cabeça decapitada nas ruas de Cowgate, uma das mais movimentadas da cidade. Conforme publicação do O Globo, o caso inusitado ocorreu no último sábado, dia 2 de novembro, e levou as autoridades a interromper as festividades no entorno do local.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento que um grupo de amigos “brinca” com a cabeça encontrada no meio da rua, acreditando ser uma parte da decoração de Halloween. Em declaração à imprensa local, testemunhas confirmaram que a cabeça foi confundida como sendo parte da cenografia de um evento.

De acordo com a publicação, o caso foi inicialmente tratado como um possível acidente de trânsito, no entanto não demorou muito para que o cenário mudasse. Duas tendas forenses foram montadas no local onde a cabeça foi encontrada e uma ordem de evacuação foi emitida para os estabelecimentos localizados nas proximidades.

Bares foram esvaziados e festas finalizadas

Em declaração a um veículo de imprensa da região, Katie McLaughlin, de 31 anos, relatou ter acreditado que a situação não passava de uma brincadeira. Ela só se deu conta da gravidade do caso após a ordem de evacuação da polícia.

“Estávamos bebendo quando alguém da equipe disse que a polícia estava do lado de fora e que uma cabeça decapitada havia sido encontrada no Cowgate. Eu quase ri, porque estamos no fim de semana de Halloween e pensei que fosse uma brincadeira”.

Diante da chegada dos policiais, Katie e outros clientes do bar foram retirados do local pela porta dos fundos após serem informados de que a cabeça era realmente humana. “Vi três carros de polícia, cinco policiais e uma pequena tenda prateada. A polícia estava isolando a área. Parece surreal”.

A operação policial bloqueou ruas importantes e movimentadas da região, fazendo com que as comemorações de Halloween nos bares e baladas do entorno fossem canceladas. Até o momento não foram divulgadas declarações oficiais sobre o ocorrido, que segue sob investigação policial.