Vídeo mostra reação de pessoas a salto de speed fly que terminou em morte no Rio de Janeiro

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que um homem de 49 anos, identificado como José de Alencar Lima Junior, morre ao tentar realizar um voo de speed fly na Pedra Bonita, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Nos vídeos, registrados no último domingo (3), é possível notar que o homem tenta pegar velocidade com o equipamento, mas acaba caindo. Conforme o Metrópoles, a morte de José foi confirmada pelas autoridades.

Nas redes sociais é possível acompanhar o salto realizado pelo homem por diversos ângulos. Em alguns registros é possível acompanhar o desespero das pessoas que acompanharam o momento. Nas imagens vemos o José de Alencar com o equipamento se preparando para saltar, ele então corre na direção da beirada da pedra e salta, mas não consegue subir.

As pessoas que assistiram ao momento do salto se desesperaram ao notar que o homem não apareceu após o pulo. Uma das pessoas que acompanharam o salto chegou a se aproximar da borda da pedra para ver se conseguia localizar José, mas não teve sucesso.

Nos vídeos é possível ouvir a reação dos presentes:

Entenda o caso

Após as autoridades serem acionadas, o corpo de José de Alencar foi localizado e resgatado aproximadamente quatro horas após o acidente. O equipamento utilizado por ele não abriu completamente, sendo que essa aparentemente é a causa da queda.

Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável por investigar o caso, o equipamento utilizado pelo homem será periciado. “Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias da queda”, informa a polícia por meio de uma nota.

O corpo de José de Alencar foi resgatado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro. Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre o caso.