Idosa de 107 anos viraliza com ‘chifre’ de 10 cm na testa e intriga medicina

Uma idosa de 107 anos, da China, causou alvoroço nas redes sociais ao aparecer com um “chifre” de 10 centímetros crescendo em sua testa. Conhecida como Chen, a centenária chamou a atenção no Douyin, plataforma semelhante ao TikTok na China, onde seu vídeo foi amplamente compartilhado. As imagens mostram a idosa com uma curiosa protuberância, o que levou muito a se perguntarem se essa formação incomum teria alguma relação com sua longevidade.

O mistério do “chifre” e a saúde de Chen

De acordo com o Metrópoles, a formação é, na verdade, uma espécie de “chifre cutâneo”, uma condição rara identificada pela medicina. Esse tipo de protuberância é composto por queratina, a mesma proteína que forma unhas e cabelos, e geralmente se desenvolve devido à exposição prolongada ao sol. Em muitos casos, os médicos determinam essas estruturas benignas, mas recomendam monitoramento constante devido ao pequeno risco de malignidade.

Chen, que mantém um estilo de vida saudável e uma atitude positiva, não parece ter planos de remover o “chifre”. Sua condição é vista por muitos como um símbolo de vitalidade e força, com alguns acreditando que a protuberância até contribui para sua longevidade.

A aparência não é inédita: outra idosa chinesa, Zhang Ruifang, também viralizou anos atrás com uma condição semelhante, apresentando até duas formações na testa. Para especialistas, esses “chifres” são exemplos únicos de como o corpo humano pode reagir a fatores externos ao longo dos anos.