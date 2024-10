Extraterrestres podem intervir na Terra para evitar colapso, diz ufólogo americano

O ufólogo e advogado americano Danny Sheehan afirma que uma intervenção será realizada em breve, com o objetivo de evitar o colapso total do planeta. Conforme noticiado pelo Extra, em entrevista recente, ele comentou que seres extraterrestres estariam em “pânico” devido ao potencial de destruição causado pela manipulação ambiental e pela ameaça de uma guerra nuclear. Segundo Sheehan, eles temem que o planeta possa perder sua capacidade de sustentar a vida se as mudanças urgentes não forem inovadoras.

ANÚNCIO

Para o especialista, o nível de interferência dos ETs pode se intensificar, chegando ao ponto de desativação de armas nucleares tanto no Ocidente quanto no Oriente. Ele destaca que uma ação como essa certamente revelaria a presença extraterrestre ao público global, algo para o qual a humanidade, na visão dele, ainda não está totalmente qualificada. O ufólogo, que já colaborou com agências americanas sobre temas relacionados a óvnis, acredita que a intenção específica não é tomar o controle ou interferir na dinâmica do poder da Terra, mas sim garantir que a vida aqui continue existindo.

LEIA TAMBÉM:

‘Dava pra mudar de vida’: Após morte do pai, família encontra ‘herança’ de milhões em cruzados

Idosa de 107 anos viraliza com ‘chifre’ de 10 cm na testa e intriga medicina

Cliente entra a cavalo em lanchonete de MG e viraliza nas redes sociais

Além da possível interferência no arsenal nuclear, Sheehan aponta que há duas áreas específicas onde os interessados estariam presentes. Um desses locais seria no fundo do mar, próximo à ilha de Guadalupe, no Caribe. O segundo local, descrito por ele como um “deserto”, permanece em sigilo. Segundo Sheehan, esses pontos estratégicos servem como bases de monitoramento e interferência, caso a situação na Terra seja grave a ponto de necessidade de intervenção direta.

Ainda em relação aos visitantes espaciais, o ufólogo apresentou a possível aparência dos seres, que ele descreveu como similares a “pessoas-louva-a-deus”. Quanto à capacidade desses extraterrestres, Sheehan sugere que possuem tecnologias avançadas de defesa, embora não haja informações sobre sua intenção de usá-las de forma hostil.