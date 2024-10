Jovem é assassinado por namorada após cumprimentar outra mulher na Argentina

Na madrugada da última segunda-feira, um incidente trágico ocorreu na região de La Matanza, na província de Buenos Aires, Argentina. Uma mulher de 32 anos esfaqueou seu namorado, de 23, após uma crise de ciúmes desencadeada por um simples cumprimento. O jovem havia acenado para outra mulher enquanto caminhava ao lado de sua companheira, o que resultou em uma violenta reação da agressora.

O episódio foi registrado por câmeras de segurança da rua, que capturaram o momento exato do ataque. Segundo relatos de testemunhas, após ver o namorado cumprimentando a mulher, a agressora, identificada como Natacha Palavecino, tirou uma faca escondida sob suas roupas. Ela inicialmente tentou ferir a mulher que recebeu o cumprimento, mas, ao não conseguir causar danos graves, voltou-se contra o companheiro, desferindo golpes fatais na altura do peito.

Tentativa de fuga e prisão imediata

Após o ataque, a mulher tentou se afastar do local. No entanto, as câmeras mostram que o jovem, gravemente ferido, tentou segui-la, mas caiu no chão devido à gravidade dos ferimentos. Nesse momento, a agressora voltou para desferir outro golpe fatal. O jovem não resistiu e morreu no local, antes da chegada do atendimento médico. Quando os policiais chegaram, a autora do crime estava atordoada ao lado do corpo e foi presa em flagrante.

De acordo com informações do site Infobae, a relação entre o casal já havia passado por episódios de violência. O rapaz havia feito denúncias anteriores contra a agressora, incluindo um ataque anterior com faca. O caso reacende o debate sobre violência doméstica e relações abusivas, destacando a importância de medidas preventivas e apoio às vítimas.