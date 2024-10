Corpo de jovem é encontrado carbonizado no forno do supermercado que ela trabalhava

O corpo de uma jovem foi encontrado “assado” dentro de um forno da filial do supermercado Walmart em que ela trabalhava na região de Halifax, no Canadá. Conforme informações do Extra, Gurismran Kaur, de 19 anos, trabalhava na unidade junto com sua mãe, que foi quem encontrou o corpo da menina no último sábado, dia 19 de outubro.

ANÚNCIO

A mãe da jovem começou a se preocupar depois de não ter notícias da filha por mais de uma hora. As duas dividiam o mesmo turno de trabalho e costumavam ter contato durante o horário de trabalho.

Descoberta traumática

Preocupada com o desaparecimento da filha durante o horário de trabalho, a mãe da jovem entrou em pânico e decidiu abrir a porta do forno após outro membro da equipe notar um “estranho vazamento” vindo da área. No local, ela encontrou o corpo da filha “assado”.

A jovem morta e sua mãe são membros da comunidade Sikh local e moravam no Canadá há alguns anos, enquanto o pai e o irmão da jovem seguiam morando na Índia. Eles agora tentam chegar ao Canadá e contam com uma vaquinha feita por meio de um site de financiamento coletivo para arcar com as despesas da viagem.

Até o momento não foram divulgadas novas informações sobre o caso, que segue sob investigação da polícia de Halifax.