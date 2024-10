Jovem viraliza ao descobrir gravidez apenas no momento do parto em hospital de SP

Uma jovem de 18 anos chamada Aline Lucachece Lucas, de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, viveu uma situação surpreendente ao descobrir que estava grávida somente quando deu à luz. Conforme o Metrópoles, ela deu entrada no pronto-socorro achando que estava com cólicas menstruais, mas saiu com uma filha nos braços. O caso chamou atenção e viralizou nas redes sociais.

Em um vídeo no TikTok, Aline relatou que, ao sentir fortes dores e um sangramento, acreditou que estava apenas menstruando. No entanto, após exames, o diagnóstico dos médicos foi completamente inesperado: ela estava em trabalho de parto. A bebê, chamada Stella, nasceu com 48,5 centímetros, e Aline ficou surpresa por não sentir nenhum movimento da filha durante a gestação.

Foto: Reprodução/ redes sociais

Sem sinais de gravidez

A jovem afirmou que sua gravidez foi totalmente atípica e que não teve os sintomas clássicos, como desejo por comidas, e que continuou menstruando normalmente ao longo dos meses. Além disso, seu abdômen só apresentou um leve inchaço um pouco antes do parto, o que foi atribuído por ela a outras razões, e não à possibilidade de uma gestação. Um teste de gravidez de farmácia, realizado semanas antes, também havia dado negativo.

De acordo com o depoimento, sua gravidez era abdominal, o que pode ter contribuído para a falta de sinais evidentes. Mesmo assim, o susto foi grande, tanto para ela quanto para sua família. Seu pai a acompanhou até o hospital e levou um choque ao receber a notícia. Já a mãe de Aline quase desmaiou com a surpresa de que sua filha estava prestes a se tornar mãe.

O momento do nascimento de Stella foi repleto de emoções. Aline, que é manicure e toca ukulele, estava sema companhia do marido no hospital quando soube que estava em trabalho de parto. Ele recebeu a notícia por mensagens de texto e também se mostrou incrédulo, achando impossível que sua esposa estivesse grávida.

A história de Aline é um exemplo raro de “gravidez silenciosa”, onde a mulher não percebe os sinais de que está grávida até o momento do parto. O caso segue repercutindo nas redes sociais e levantando discussões sobre esse fenômeno pouco comum.