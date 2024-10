Cobra invade suíte de noiva durante preparativos para casamento em Angra dos Reis

Durante os preparativos para o casamento de Cássia Carioca e Mateus Tonello, um imprevisto pegou todos de surpresa: uma cobra apareceu na suíte onde a noiva se arrumava. O episódio ocorreu na última sexta-feira (18), em um sítio em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, onde foi realizada uma cerimônia civil.

Segundo Cássia, o susto aconteceu quando ela, sua maquiadora e familiares ficaram no quarto da suíte. “Minha tia comentou sobre a possibilidade de aparecer uma cobra, e poucos segundos depois o grito: ‘cobra, cobra!’ Foi um momento desesperador”, lembrou a noiva. A serpente entrou na sala da suíte, o que causou pânico entre as pessoas no local.

A maquiadora, Cíntia Vieira, capturou o momento em vídeo quando o incidente ocorreu e compartilhou nas redes sociais. Elas correram para fora do quarto, enquanto a dona do sítio tentava espantar o animal, sem sucesso. A cobra se escondeu no banheiro da suíte e, mesmo com a porta fechada, ficou presa ali por cerca de uma hora.

Com o tempo apertado para o casamento civil, a noiva e seus acompanhantes decidiram continuar os preparativos, tomando precauções para manter a cobra isolada no banheiro. Foi então que um homem que estava próximo ao sítio soube da situação e decidiu ajudar. Ele entrou no banheiro, conseguiu capturar a cobra e a colocou em uma gaveta pequena. “Ele foi muito corajoso e ágil”, comentou Cássia, ainda surpresa com o desfecho.

O homem, então, soltou a cobra em uma área de mato próximo. A noiva, aliviada, descreveu a experiência como “desesperadora no momento, mas depois virou motivo de risadas”. Apesar do imprevisto, nada ofuscou o brilho do casamento, e o casal agora tem uma história divertida para contar. Nos próximos dias, Cássia e Mateus seguem para a tão esperada lua de mel, levando consigo essa lembrança de um dos momentos mais importantes de suas vidas.