Onça-pintada exibe sua majestade predatória ao aniquilar jacaré durante ataque selvagem no Pantanal

Em um novo registro viral, uma onça-pintada foi flagrada exibindo sua majestade predatória ao capturar um jacaré durante um ataque selvagem no Pantanal.

A postagem com o vídeo foi compartilhada recentemente nas redes sociais pela página @pantanaloficial, especializada no tema.

Na publicação, foi detalhado: “Um momento de predatória majestade: a onça-pintada devora um jacaré, destacando sua habilidade e domínio como predador supremo nas terras do Pantanal”.

No vídeo, é possível ver a onça com a presa já dominada, que ainda faz um pequeno esforço para escapar; no entanto, sem nenhum êxito.

O vídeo já conta com quase 100 mil reproduções no Instagram. A publicação também gerou inúmeras reações dos usuários.

“Quem manda é ela. Incrível destreza!”, comentou uma pessoa. Confira o registro (alerta de conteúdo sensível):

