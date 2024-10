Em um registro impressionante, um vídeo flagrou o momento em que uma onça ataca um jacaré que tinha outra presa no Pantanal.

ANÚNCIO

No vídeo, é possível ver a habilidade da onça ao atacar a presa, que não conseguiu terminar de devorar o peixe e se tornou o alimento do felino.

Como detalhado pelo site G1, a onça é um macho de aproximadamente três anos, chamado de Ipepo.

O flagrante foi registrado às margens do rio Cuiabá, no Corixo do Caxiri, na região do Parque Estadual Encontro das Águas, entre Poconé e Barão de Melgaço.

Responsável pelo registro, o guia de turismo Yco Campos que revelou que cenas de embates entre onças e jacarés são comuns na região, no entanto fazer um bom registro de momentos como este não é fácil.

Vídeo flagra momento em que onça ataca jacaré que tinha outra presa no Pantanal

Como era de se esperar, o registro acabou viralizando nas redes sociais e já conta com mais de 30 milhões de reproduções.

Ainda de acordo com as informações, a postagem também acabou gerando inúmeras reações dos usuários.

ANÚNCIO

“A onça é um animal magnífico”, comentou uma pessoa. Outra ainda escreveu: “Jacaré que dorme, a onça leva”. Confira o vídeo:

Com informações do site G1