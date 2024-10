Jovem se impressiona ao flagrar jiboia tomando sol e nadando em cachoeira turística

A jovem Kayanne Fonseca ficou impressionada ao flagrar uma jiboia tomando sol e nadando em uma cachoeira da cidade de Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

Rapidamente, ela gravou a serpente tranquila no local, e o vídeo acabou fazendo sucesso nas redes sociais.

Como detalhado pelo site G1, o vídeo foi gravado no último sábado (28), enquanto a estudante fazia com outras pessoas uma trilha na Cachoeira do JK.

Em entrevista ao g1, Kayanne disse que tem medo de cobras e pensou que se assustaria ao se deparar com uma, mas sua reação foi tranquila.

No vídeo, é possível ver o animal tomando sol sobre as pedras, e, em seguida, exibindo toda sua agilidade ao nadar e desaparecer na vegetação.

“Pelo menos ela so tava de passagem”, comentou ela na postagem compartilhada no TikTok.

Com a situação, ela também aproveitou para tirar uma selfie com a cobra de fundo.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 120 mil reproduções. Confira o vídeo:

