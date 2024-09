Vídeo impressionante flagra momento em que onça captura sucuri em batalha selvagem no Pantanal

Um vídeo impressionante flagrou o momento em que uma onça-pintada captura uma sucuri em uma batalha selvagem no Pantanal.

O registro foi feito na região e integrou uma produção internacional, que teve o trecho compartilhado no TikTok pela página @pantanaloficial rencetemente.

No vídeo, é possível ver a onça atacando a presa de forma feroz. A sucuri tenta se defender, mas não consegue contra a fúria da predadora.

Em seguida, o desfecho desse icônico ataque no Pantanal é revelado. O registro já conta com mais de 1,5 milhão de reproduções na rede social. Confira a postagem:

Onça captura jacaré em intenso ataque selvam no Pantanal

Na segunda metade do mesmo vídeo, é possível acompanhar outro confronto selvagem no Pantanal.

Nesta sitaução, uma onça enfrenta um jacaré gigante em um rio da região, em um ataque intenso com giros mortais.

No entanto, mais uma vez, a onça-pintada mostra sua imensa força e também consegue capturar sua presa, que já aparece totalmente imobilizada no final do registro.

Com informações da página @pantanaloficial.